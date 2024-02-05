В Подмосковье стартовал конкурс на самую красивую матрешку

Фото: пресс-служба культуры и туризма Московской области
«Цель конкурса — популяризация традиционной русской игрушки, выявление лучших ее образцов, а также продвижение смыслов, которые несет матрешка: семейных ценностей, культурных традиций, эстетических стандартов. Принять участие в нем могут все желающие производители или владельцы матрешек на бесплатной основе. Для этого необходимо разместить фотографии своих матрешек на сайте», — рассказали в министерстве.
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