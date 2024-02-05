В Балашихе открывается выставка, посвящённая светильникам

«Посетители выставки узнают, чем освещали жилище наши предки в древние времена и какие светильники стояли в советских квартирах, как свет задавал ритм жизни и помогал организовать пространство. Какие светильники были данью моде, а какие смогли стать символами эпохи», — отмечается в сообщении.

