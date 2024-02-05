В Балашихе открывается выставка, посвящённая светильникам

Фото: Фотобанк МО/Анастасия Осипова
«Посетители выставки узнают, чем освещали жилище наши предки в древние времена и какие светильники стояли в советских квартирах, как свет задавал ритм жизни и помогал организовать пространство. Какие светильники были данью моде, а какие смогли стать символами эпохи», — отмечается в сообщении.
Выставка будет работать до 10 марта. Вход свободный, возрастных ограничений нет. Балашихинский историко-художественный музей расположен по адресу: Московская область, город Балашиха, проспект Ленина, дом №53.
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