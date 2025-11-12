Достижения.рф

Москва прощается с народным артистом Владимиром Симоновым в театре Вахтангова

РИА Новости: В театре Вахтангова прощаются с артистом Владимиром Симоновым
Церемония прощания с народным артистом России Владимиром Симоновым в театре им. Евгения Вахтангова в Москве (Фото: РИА Новости/Евгений Биятов)

Друзья, коллеги и поклонники приходят в театр Вахтангова проститься с народным артистом России Владимиром Симоновым. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.



Актёр скончался в субботу в возрасте 68 лет. Церемония прощания проходит на исторической сцене культурного учреждения, после чего похороны состоятся на Троекуровском кладбище.

У входа собрались десятки людей: поклонники приносят цветы и ждут возможности отдать дань памяти любимой звезде. Последние две недели жизни мэтр провёл в больнице — он лечился от проблем с сердцем. Причиной смерти стала сердечная недостаточность.

Владимир Симонов родился в 1957 году в городе Октябрьск Куйбышевской (ныне Самарской) области. В 1980 году он окончил Театральное училище имени Бориса Щукина (курс Аллы Казанской). Вместе с однокурсниками Сергеем Маковецким и Александром Рыщенковым его приняли в Театр Вахтангова, где он стал одним из ведущих актёров.

Никита Кротов

