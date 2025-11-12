Москва прощается с народным артистом Владимиром Симоновым в театре Вахтангова

12 ноября 2025, 11:46

РИА Новости: В театре Вахтангова прощаются с артистом Владимиром Симоновым

Церемония прощания с народным артистом России Владимиром Симоновым в театре им. Евгения Вахтангова в Москве (Фото: РИА Новости/Евгений Биятов)

Друзья, коллеги и поклонники приходят в театр Вахтангова проститься с народным артистом России Владимиром Симоновым. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.