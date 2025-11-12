Москва прощается с народным артистом Владимиром Симоновым в театре Вахтангова
Друзья, коллеги и поклонники приходят в театр Вахтангова проститься с народным артистом России Владимиром Симоновым. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.
Актёр скончался в субботу в возрасте 68 лет. Церемония прощания проходит на исторической сцене культурного учреждения, после чего похороны состоятся на Троекуровском кладбище.
У входа собрались десятки людей: поклонники приносят цветы и ждут возможности отдать дань памяти любимой звезде. Последние две недели жизни мэтр провёл в больнице — он лечился от проблем с сердцем. Причиной смерти стала сердечная недостаточность.
Владимир Симонов родился в 1957 году в городе Октябрьск Куйбышевской (ныне Самарской) области. В 1980 году он окончил Театральное училище имени Бориса Щукина (курс Аллы Казанской). Вместе с однокурсниками Сергеем Маковецким и Александром Рыщенковым его приняли в Театр Вахтангова, где он стал одним из ведущих актёров.
