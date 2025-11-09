Народный артист России Владимир Симонов умер в возрасте 68 лет

09 ноября 2025, 00:50

Владимир Симонов (Фото: РИА Новости / Владимир Федоренко)

На 69‑м году жизни умер народный артист РФ и ведущий актер театра имени Вахтангова Владимир Симонов. Об этом сообщил Телеграм-канал Mash.