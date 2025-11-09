Народный артист России Владимир Симонов умер в возрасте 68 лет
На 69‑м году жизни умер народный артист РФ и ведущий актер театра имени Вахтангова Владимир Симонов. Об этом сообщил Телеграм-канал Mash.
У артиста длительное время наблюдались серьёзные проблемы с сердцем. В декабре прошлого года врачи диагностировали у него гипертоническую болезнь, которая существенно повышала риск инфаркта и внезапной остановки сердца. Однако Симонов продолжил активно работать, выступая на театральной сцене и снимаясь в кино.
Широкую популярность актеру принесли роли в сериалах «Граница. Таёжный роман», «Остановка по требованию» и «Каменская». Театральному зрителю Симонов запомнился по спектаклям «Ветер шумит в тополях», «Война и мир», «Дядя Ваня» и другим.
По данным издания, причиной смерти стало хроническое заболевание, которое обострилось на фоне артериальной гипертензии.
