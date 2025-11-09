Умер художник-концептуалист Эрик Булатов

09 ноября 2025, 14:14

Фото: iStock/Diy13

В возрасте 92 лет скончался советский и российский художник-концептуалист Эрик Булатов. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на представителей Российской академии художеств (РАХ). Причины смерти не называется.