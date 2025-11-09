Умер художник-концептуалист Эрик Булатов
В возрасте 92 лет скончался советский и российский художник-концептуалист Эрик Булатов. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на представителей Российской академии художеств (РАХ). Причины смерти не называется.
Булатов прославился своими работами, сочетающими фигуративное изображение и текст. С 1989-м он жил за границей — сначала в Нью-Йорке, затем в Париже, но продолжал воплощать в жизнь идеи в России.
В 2020-м его эскиз использовали для создания крупного мурала в Выксе. В 2023-м в Нижнем Новгороде состоялась масштабная выставка мастера, приуроченная к его юбилею, а в 2024-м открылась экспозиция в Мультимедиа Арт Музее в столице.
Картина «Слава КПСС», написанная им в 1975-м и проданная за 170 млн рублей в 2008-м, долгое время возглавляла список самых дорогих живущих российских художников. Среди других известных произведений — «Брежнев. Советский космос», «Не прислоняться», «Перестройка», «Небо — ciel», «Вверх — вниз», «Свобода», «Не ведаем, что творим».
