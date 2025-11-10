Стало известно, какое наследство оставил после себя Владимир Симонов

10 ноября 2025, 17:37

Наследство Владимира Симонова включает недвижимость и раритетные автомобили

Владимир Симонов (Фото: кадр из сериала «Граница: Таёжный роман»)

Окружение актёра Владимира Симонова рассказало о его наследстве. По информации источников, артист оставил после себя квартиру в центре Москвы, две дачи в Красногорске и несколько раритетных машин. Об этом сообщает mk.ru.