Стало известно, какое наследство оставил после себя Владимир Симонов
Окружение актёра Владимира Симонова рассказало о его наследстве. По информации источников, артист оставил после себя квартиру в центре Москвы, две дачи в Красногорске и несколько раритетных машин. Об этом сообщает mk.ru.
Симонов жил в квартире на Смоленской улице, которую он ранее объединил из двух коммуналок. Жилплощадь на Чистых прудах он оставил бывшей жене. Сейчас там живёт их сын.
Знакомая артиста отметила, что он обычно ездил на стареньком «Мерседесе», но однажды удивил всех, приехав на «Жигулях». Симонов жаловался на высокую плату за парковочные места во дворе.
Приятель актёра сообщил, что несколько лет назад ходили разговоры о том, что Симонов потерял деньги из-за мошенников. Артист не оставил завещания. Его имущество распределят между четырьмя детьми. В окружении актёра говорят, что дети не конфликтуют и могут договориться мирно.
