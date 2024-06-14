Мотофристайл-шоу команды FMX13 приедет в Дмитров

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
В субботу, 15 июня, в Дмитрове состоится захватывающее мотофристайл-шоу, сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
«Своё мастерство продемонстрирует команда FMX13 во главе с самым титулованным мотофристайлером России Алексеем Колесниковым. Вход на шоу будет свободным. Следующие выступления пройдут: 23 июня – в Серпухове, 29 июня – в Коломне, 31 августа – в Сергиевом Посаде», – говорится в сообщении.Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
Ранее сообщалось, что на мотофристайл-шоу команды в Зарайске побывали более 5 тысяч зрителей.
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
Шоу проводился в рамках программы «Лето в Подмосковье». Об этом и других событиях программы можно узнать на туристическом портале Московской области.
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
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