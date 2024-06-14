В одинцовском паре имени Лазутиной начинаются бесплатные кинопоказы

Фото: пресс-служба Минкульттуризма МО
Летний киносезон открывается в одинцовском парке культуры спорта и отдыха имени Ларисы Лазутиной в воскресенье, 16 июня, всё лето для гостей парка будут бесплатно показывать различные фильмы, сообщает пресс-служба Минкульттуризма Московской области.
«Все лето по выходным в парке будут проводить киносеансы под открытым небом. К услугам зрителей — шезлонги или мягкие пуфики, а также попкорн. Вход свободный», — говорится в сообщении.Первым фильмом нового летнего киносезона станет лента «Мажоры на мели». Он начнётся в десять вечера, возрастное ограничение — 16+.
В июле и августе для гостей парка покажут фильмы «Летучий корабль», «Ночь кино», «Королевские каникулы», «Квест» и «В погоне за ветром».
Парк имени Лазутиной расположен по адресу: Одинцовский городской округ, 3-й километр Красногорского шоссе.
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