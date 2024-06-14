В парке подмосковной усадьбы Кривякино состоится фестиваль йоги

Фото: пресс-служба Минкульттуризма МО
VI летний фестиваль «Йога & Аюрведа» проведут в субботу, 15 июня, в парке усадьбы Кривякино городского округа Воскресенск, сообщает пресс-служба Минкульттуризма Московской области.
«Гостей фестиваля ждут мастер-классы по йоге, консультации и лекции специалистов в области психологии, а также медитативные практики для беременных, пожилых и детей. В концертной программе фестиваля примет участие группа индийского танца «Лила Прем», кроме того, запланировано исполнение этнической музыки и огненное шоу», — говорится в сообщении.В рамках фестиваля в усадебном парке будет работать йога-маркет с экологичными товарами, блюдами индийской кухни и продуктами для здорового питания.
Фестиваль начнётся в два часа дня, вход свободный, возрастных ограничений нет.
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