Павловопосадцы выиграли в международном туристическом кинофестивале

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского городского округа
Павловопосадцы стали Лауреатами Международного туристического кинофестиваля. Об этом сообщила пресс-служба администрации Павлово-Посадского городского округа.
Международного туристического кинофестиваля «Диво Мира» проходил с 10 по 13 июня 2024 г. в Астане и курорте Бурабай.
Стоит отметить, что конкурс направлен на развитие внутреннего и въездного туризма в России, странах СНГ и других дружественных страна.
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«Павловский Посад на фестивале представили видеоролики изготовленные сотрудниками Павлово-Посадского Музейно - выставочного комплекса и детский фильм - сказка «Волшебный платок», который был создан творческим коллективом телеканала «Радуга».
Создатели фильма получили заслуженные дипломы и стали лауреатами в разных номинациях! Члены жюри от Казахстана были восхищены тому, как небольшой город, небольшой музей продвигает свою «малую» Родину!», — подчеркнули в пресс-службе администрации.
Стоит отметить, что конкурс направлен на развитие внутреннего и въездного туризма в России, странах СНГ и других дружественных страна.
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Мира Полтева