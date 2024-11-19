Мультфильм об экологии победил на фестивале анимации в Подмосковье

Фото: пресс-служба Минчистоты МО
Мультфильм о спасении природы выиграл подмосковный фестиваль анимации «Пластилиновая ворона». Об этом рассказали в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
«Конкурс анимации им. Эдуарда Успенского уже семь лет собирает в городском округе Егорьевск поклонников мультипликации. Среди работ этого года были отмечены мультфильмы, созданные нейросетями, работы в технике валяния, а также по теме зелёной повестки. Так, в номинации «За чистый мир» победу одержал мультфильм творческих коллективов из Кирова «Любимые места», – отметили в пресс-службе.В основе сюжета — история лягушки, которая объединила детей для очистки загрязнённого нерадивыми водителями водоёма. Актуальная экологическая проблема получилась особенно яркой в интерпретации детей.
Как отметили в ведомстве, в состав жюри фестиваля четвёртый год подряд входят представители одного из подмосковного комплекса по переработки отходов. Они оценивают работы участников в номинации «За чистый мир».
Читайте также:
В Подмосковье закупили около 80 цистерн для полива газонов и промывки асфальта
В Подмосковье отремонтировали счётчики более чем в 160 многоквартирных домах
Подмосковная семья заняла первое место по итогам акции «Бумбатл»
Лора Луганская