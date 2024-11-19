В Подмосковье отремонтировали счётчики более чем в 160 многоквартирных домах

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В Подмосковье с начала года по заявкам жителей отремонтировали общедомовые приборы учёта более чем в 160 многоквартирных домах. Такой статистикой поделились в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
«По заявкам жителей подмосковные коммунальщики провели ремонт общедомовых приборов учёта более чем в 160 МКД региона. Особенно активно обращались жители городских округов Королёв и Химки», – отметили в пресс-службе.Общедомовый прибор учёта – устройство, помогающее следить за количеством поступающих в дом воды, электричества, газа и тепла. Эти данные позволяют достоверно распределить расходы на коммунальные услуги между жильцами.
Внутри каждой квартиры есть индивидуальные приборы учёта, измеряющие, сколько ресурсов использует семья. Это позволяет жильцам видеть своё потребление и управлять расходами.
В ведомстве напомнили, что ремонтировать общедомовые приборы учёта обязаны управляющие организации. Именно туда нужно обратиться, если такой прибор вышел из строя. Если же управляющая компания бездействует, можно обратиться в территориальный отдел министерства.
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Лора Луганская