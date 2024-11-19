В Подмосковье закупили около 80 цистерн для полива газонов и промывки асфальта

Фото: пресс-служба Минчистоты МО
В Подмосковье дополнительно приобрели 79 полуприцепов-цистерн для тракторов, которые будут использовать для полива газонов и асфальта. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
«Ёмкости будут активно использовать весной и летом для полива газонов и промывки асфальтовых покрытий. Новое оборудование повысит эффективность ухода за зелёными насаждениями. Специальные цистерны облегчат процесс полива и мойки, помогут сократить время на выполнение этих задач», – говорится в сообщении.Как отметили в ведомстве, летом коммунальные службы региона каждый день занимаются промывкой проездов общественных и дворовых территорий, поливом зелёных насаждений.
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Лора Луганская