Подмосковная семья заняла первое место по итогам акции «Бумбатл»

Фото: пресс-служба Минчистоты МО
Семья из Московской области показала лучшие результаты по итогам акции «Бумбатл» в номинации «Семьи-победители». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
«По всей России подвели итоги Всероссийской акции по сбору макулатуры «БумБатл». Подмосковная семья Пивульских победила в семейной категории. Мама, папа и три дочери впятером собрали более 4,7 тонн разных видов бумаги. Многодетная семья будет награждена премией «МыВместе» за активное участие в экологической жизни региона», – рассказали в ведомстве.Всего школьники, студенты, волонтёры, сотрудники государственных и частных организаций из Подмосковья сдали около 200 тонн вторсырья и заняли четвёртое место. Сданное сырьё поступило в пункты приёма «Мегабак». Оттуда семь региональных операторов Подмосковья по обращению с ТКО отправили его на переработку.
«БумБатл» проходил на территории Подмосковья с 21 октября по 10 ноября. Главными целями называли объединение жителей вокруг экологических вопросов, привлечение внимания к разумному потреблению природных ресурсов.
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Лора Луганская