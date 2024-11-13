Музей истории ГУЛАГа временно не будет работать

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С 14 ноября Музей истории ГУЛАГа в Москве закроется на неопределённый срок, говорится на сайте учреждения.
«В результате осмотра музея специалистами Центра экспертиз, исследований и испытаний в строительстве были выявлены нарушения пожарной безопасности», — объясняют сотрудники музея причину его закрытия.
Также добавили, что выявленные нарушения могут создать угрозу безопасности для посетителей музея. Люди смогут попасть в музей ГУЛАГа только тогда, когда все погрешности будут устранены. Это важно для безопасного и комфортного пребывания людей в здании, отметили работники музея.
Музей истории ГУЛАГа — государственное учреждение, которое расположено в центре Москвы, в 1-м Самотечном переулке. Музей основали в 2001 году, экспозиция открылась три года спустя.
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Ольга Енгалычева