Выставка в «Музеоне» расскажет о поэтах, живших в усадьбе «Мураново»

Фото: пресс-служба Парка Горького
В расположенном в парке Горького в Москве Парке искусств «Музеон» стартовал новый выставочный проект «Мураново, Дом поэтов». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
Фото: пресс-служба Парка Горького
Проект под открытым небом рассказывает об атмосферной подмосковной усадьбе, тесно связанной с именами великих русских поэтов и писателей Фёдора Тютчева, Евгения Боратынского и Ивана Аксакова.
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
Потомки классика русской поэзии создали в Муранове мемориальный музей с большой коллекцией личных вещей, рукописей, документов и фотографий Тютчева и его семьи. В усадьбе останавливался и Николай Гоголь, приезжали писатель Сергей Аксаков с сыновьями Константином и Иваном. Их имение Абрамцево находилось неподалеку.
Музейное собрание музея-заповедника насчитывает более 40 тыс. экспонатов. В основном это вещи, принадлежавшие владельцам усадьбы и их родственникам. Это одна из самых богатых коллекций мебели в российских музеях и мемориальная библиотека, состоящая из более чем 9 тыс. изданий.
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
Экспонаты выставки можно увидеть на Липовой аллее на Крымской набережной. Экспозиция будет работать до 5 декабря.
Фото: пресс-служба Парка Горького
Ранее сообщалось, что музей-заповедник «Мураново» участвует в социально значимом проекте «Тропа поэтов и друзей: из Мураново в Абрамцево». Маршрут соединит пешей тропой две усадьбы, что поможет развитию эколого-познавательного и историко-культурного туризма Организация маршрута не требует вмешательства в сложившиеся парковые пространства и историко-культурные ансамбли. Будут проведены уборка и обустройство территории, приведены в порядок тропы и дороги, маркировка дополнительной инфраструктуры.
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Проект под открытым небом рассказывает об атмосферной подмосковной усадьбе, тесно связанной с именами великих русских поэтов и писателей Фёдора Тютчева, Евгения Боратынского и Ивана Аксакова.
«Усадьба «Мураново» – образец дворянской усадьбы XIX века. Имение расположено в 50 км от Москвы. В состав музея-заповедника входит несколько деревянных построек XIX века. Некоторые построил сын русского поэта Тютчева – Иван Фёдорович Тютчев, который также проживал там со своей семьей. Здесь некоторое время жил поэт Боратынский с семьёй. Главный усадебный дом в Муранове был построен по замыслам и чертежам поэта», – отметили в министерстве.
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
Потомки классика русской поэзии создали в Муранове мемориальный музей с большой коллекцией личных вещей, рукописей, документов и фотографий Тютчева и его семьи. В усадьбе останавливался и Николай Гоголь, приезжали писатель Сергей Аксаков с сыновьями Константином и Иваном. Их имение Абрамцево находилось неподалеку.
Музейное собрание музея-заповедника насчитывает более 40 тыс. экспонатов. В основном это вещи, принадлежавшие владельцам усадьбы и их родственникам. Это одна из самых богатых коллекций мебели в российских музеях и мемориальная библиотека, состоящая из более чем 9 тыс. изданий.
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
«Кроме информации о музее-заповеднике и его владельцах, экспозиция рассказывает о дипломатической деятельности Фёдора Тютчева, его литературной работе, публикации его стихов, а также памятных местах, связанных с жизнью поэта», – добавили в ведомстве.
Экспонаты выставки можно увидеть на Липовой аллее на Крымской набережной. Экспозиция будет работать до 5 декабря.
Фото: пресс-служба Парка Горького
Ранее сообщалось, что музей-заповедник «Мураново» участвует в социально значимом проекте «Тропа поэтов и друзей: из Мураново в Абрамцево». Маршрут соединит пешей тропой две усадьбы, что поможет развитию эколого-познавательного и историко-культурного туризма Организация маршрута не требует вмешательства в сложившиеся парковые пространства и историко-культурные ансамбли. Будут проведены уборка и обустройство территории, приведены в порядок тропы и дороги, маркировка дополнительной инфраструктуры.
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Лора Луганская