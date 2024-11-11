Музей «Новый Иерусалим» собрал средства для помощи «Елизаветинскому детскому хоспису»

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области
Музей «Новый Иерусалим» в Истре открывает серию благотворительных концертов. Так, в рамках акции уже состоялся сольный концерт заслуженного артиста России, пианиста Бориса Березовского. Все собранные средства будут перечислены на благотворительные цели. Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры и туризма Московской области.
Заместитель директора музея «Новый Иерусалим» Ирина Карабанова в беседе с «Радио 1» рассказала, что такие концерты — традиция в музее, поддерживающая благотворительные организации в Московской области.
Фото: Министерство культуры и туризма Московской области
По ее словам, иногда ребенок держится из последних сил, чтобы дождаться исполнения своего желания.
Фото: Министерство культуры и туризма Московской области
Она добавила, что акция будет продолжаться и поддерживать благотворительные организации в Подмосковье, привлекая различные кампании.
Фото: Министерство культуры и туризма Московской области
Фото: Министерство культуры и туризма Московской области
Все собранные средства от концерта Бориса Березовского — более 700 тыс. рублей — пошли на реализацию проекта «Дерево желаний».
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«Мы начали с «Елизаветинского детского хосписа», который находится в округе Истра и помогает неизлечимо больным детям до 18 лет из всех регионов России. Мы хорошо поработали и с хосписом: съездили туда, познакомились как с сотрудниками, так и с их программами, посмотрели все, и для нашего благотворительного концерта была выбрана программа «Дерево желаний». Елизаветинский хоспис работает с детьми, которые не излечимы, но там им помогают уменьшить боль и справиться с психологическими проблемами. И «Дерево желаний» - акция, когда сбывается последнее желание ребенка», — рассказала заместитель директора музея.
Фото: Министерство культуры и туризма Московской области
По ее словам, иногда ребенок держится из последних сил, чтобы дождаться исполнения своего желания.
«Мы подумали, что такая программа будет понятна жителям и посетителям концерта. Это важно, чтобы каждый ребенок имел возможность получить реализацию своей мечты. И родителю хотелось помочь. Родителям важно чувствовать, что единение общества имеет не меньшую ценность, чем сбор средств. Иногда психологическая поддержка придает таких сил, какие деньгами не купишь», — поделилась собеседница.
Фото: Министерство культуры и туризма Московской области
Она добавила, что акция будет продолжаться и поддерживать благотворительные организации в Подмосковье, привлекая различные кампании.
Фото: Министерство культуры и туризма Московской области
«Понимание того, что жители-соседи могут сделать благое дело. Это не сложно, это приемлемо для их кошелька. Хотелось бы чтобы побольше активности от кампаний, но работа ведется»», — отметила Ирина Карабанова.
Фото: Министерство культуры и туризма Московской области
Все собранные средства от концерта Бориса Березовского — более 700 тыс. рублей — пошли на реализацию проекта «Дерево желаний».
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Анастасия Бондарева