Музей спорта в Чехове с момента создания принял более 2,5 тыс. посетителей

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Музей «Верность спорту храня» в чеховском Училище олимпийского резерва №4 за два года посетили более 2,5 тыс. человек. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минспорта.
На стендах музея представлено более 2 тыс. экспонатов. Участники экскурсий могут, например, увидеть манекены, которые показывают, как менялся парадный костюм спортсменов-олимпийцев со времени Игр 1996 года в Атланте до Олимпиады в Токио в 2020 году.
Музей посещали знаменитые спортсмены, которые вносили свой вклад в его развитие. Это Владимир Максимов, Ольга Брусникина, Александр Лебзяк, Мария Киселёва, Светлана Ромашина, Виталий Иванов, Софья Конух, Евгений Шаронов, Александр Бахтин и многие другие.
Записаться на экскурсию можно по телефону: 8-(49-672)-64-683 (запись для групп).
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Музей посещали знаменитые спортсмены, которые вносили свой вклад в его развитие. Это Владимир Максимов, Ольга Брусникина, Александр Лебзяк, Мария Киселёва, Светлана Ромашина, Виталий Иванов, Софья Конух, Евгений Шаронов, Александр Бахтин и многие другие.
«В экспозиции музея представлена история видов спорта, которые развивают на базе УОР – гандбола, водного поло, синхронного плавания, бокса, хоккея, лёгкой атлетики, футбола, фехтования и других. В нём можно увидеть уникальные экспонаты, предоставленные прославленными спортсменами, узнать об истории олимпийского движения, физкультурно-спортивных обществ СССР и России», – рассказали в ведомстве.Большой стенд музея посвящён легендарным хоккеистам Вячеславу Фетисову, Сергею Макарову, Виктору Васильеву, Игорю Ларионову и Валерию Каменскому. А в экспозиции, посвящённой футболу, посетители могут увидеть мяч с автографами игроков сборной Португалии с чемпионата мира по футболу 2018 года. Команда во главе с Криштиану Роналду в период Мундиаля жила в Подмосковье. Коллекция музея постоянно обновляется.
Записаться на экскурсию можно по телефону: 8-(49-672)-64-683 (запись для групп).
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Лора Луганская