В подмосковной деревне Андреево проведут выездную диспансеризацию

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.
Мобильный ФАП привезёт врачей в деревню Андреево Павлово-Посадского городского округа в четверг, 4 июля, приём населения будут вести специалисты районной больницы, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Диспансеризацию на свежем воздухе можно будет пройти с 9 утра до 13:00. В рамках приёма пациентам сделают электрокардиограмму и флюорографию, измерят артериальное давление и возьмут анализ крови на глюкозу и холестерин. В медосмотр входит также консультация терапевта», — говорится в сообщении.Для того, чтобы пройти диспансеризацию, предварительная запись не потребуется. Достаточно прийти натощак и взять с собой паспорт и полис обязательного медицинского страхования. Приём будет организован у психиатрической больницы №8.
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