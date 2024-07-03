В Павловском Посаде чета полицейских поздравила жителей с Днём семьи, любви и верности

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.
Супруги Александра и Максим Котовы, проходящие службу в полиции Павловского Посада, присоединись к акции, посвящённой Дню семьи, любви и верности, сообщает пресс-служба городского округа.
«Александра и Максим познакомились в 2013 году во время учёбы в Нижегородской академии МВД. В 2018 году они поженились. В Павловский Посад семья Котовых приехала в 2019 году», — говорится в сообщении.Александра служит дознавателем в Отделе дознаний, а Максим — оперуполномоченный Отделения уголовного розыска. В семье растёт маленький сын Ярослав.
В преддверии Дня семьи, любви и верности для супругов устроили фотосессию. Семья Котовых пожелала всем парам взаимопонимания и счастья.
Ранее сообщалось, что на территории сквера Дома-музея Вячеслава Тихонова в Павловском Посаде состоялся фестиваль уличных культур «Стоп-кадр», в его конкурсной программе приняли участие четыре художника-граффиста.
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