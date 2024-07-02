Названы места для безопасного купания в Павлово-Посадском округе

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.
Водоём Евсеево и карьер «Байкал», расположенные на территории Павлово-Посадского городского округа, признаны безопасными местами для купания по итогам проверки Роспотребнадзора, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«В пригодных для купания местах организованы комфортные пляжные зоны», — отмечается в сообщении.В администрации добавили, что пляжный сезон в округе официально начался 1 июня. До этого замглавы муниципалитета Вячеслав Федотов проверил готовность мест для пляжного отдыха к приёму людей, были взяты пробы песка и воды.
На территории официальных пляжей установлены контейнеры для мусора и биотуалеты, с девяти утра до девяти вечера там дежурят спасатели.
Купальный сезон продлится до конца лета.
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