Музей ЯГОМИК не планирует менять название

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Новость о смене названия опровергает Государственный объединенный музей истории и культуры народов Севера имени Ярославского.
Об этом пишет портал KP.RU. Название музея не изменится, а музей можно называть по аббревиатуре, а также упоминая имя Ярославского.
По его словам, название с упоминанием Ярославского с самого начала фигурировало в социальных сетях музея, таким образом посетителям было проще его искать.
По словам Бугаева аббревиатура, которая вызвала шумиху в социальных сетях сыграла музею только на руку.
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«Длинное наименование мы решили не менять, даже тогда, когда у нас был ребрендинг», — объяснил порталу директор музея Николай Бугаев.
По словам Бугаева аббревиатура, которая вызвала шумиху в социальных сетях сыграла музею только на руку.
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Мария Фирсова