В библиотеках Подмосковья в 2025 году проведут около 900 выставок

Фото: пресс-служба Минкульттуризма МО
Около 900 выставок картин и фотографий плинтуется провести на площадках библиотека Московской области в наступившем году, на них будут представлены работы как местных авторов, так и художников из других российских регионов, сообщает пресс-служба подмосковного Минкульттуризма.
«Так, в библиотеке Королёва готовят к открытию выставку «Чердак художника», посвящённую творчеству мастера, творящего под псевдонимом Radish. В библиотеке в Мытищах скоро откроется выставка художника Сергея Чертова «Пейзажная лирика». А в арт-галерее Центральной библиотеки Ивантеевки будут выставлены работы членов фотоклуба «Пушкино», — говорится в сообщении.Узнать обо всех проходящих и готовящихся выставках можно на сайтах библиотек Московской области.
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