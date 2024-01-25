Музею-заповеднику «Горки Ленинские» в 2024 году исполняется 75 лет

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области
«В истории музея было много поворотных моментов: в 1953 году он мог стать детским домом, а в 1990-х закрыться совсем. Но он всегда шел в ногу со временем, решал идеологические, воспитательные, образовательные, познавательные и другие задачи. В 1992 году музей-заповедник был передан в Министерство культуры Российской Федерации. <…>Территория и объекты музея-заповедника стали площадкой для съемок более 200 фильмов. Сегодня музей располагает развитой инфраструктурой», — поделились в пресс-службе.
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