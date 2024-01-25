Музею-заповеднику «Горки Ленинские» в 2024 году исполняется 75 лет

Художественная выставка под открытым «В горнице моей светло» проходит рядом с картинной галереей «Дом Озерова» на улице Яна Грунта в Коломне, в экспозиции —репродукции картин народного художника России, почётного гражданина Коломны Михаила Абакумова, сообщает пресс-служба Минкультуры и спорта Московской области.

«Михаил Абакумов считается одним из лучших пейзажистов России. В его работах соединились традиции реалистической школы и импрессионизма. На полотнах Абакумова представлены виды русского севера, картины традиционного быта, деревенские дома и поля», — говорится в сообщении.

Выставка организована в рамках проекта «Стрит-АРТ». Она будет работать до 4 марта текущего года. Возрастных ограничений нет.



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