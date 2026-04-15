Мюзикл «Принцесса цирка» — теперь в кино

15 апреля 2026, 14:35

Мюзикл «Принцесса цирка» покажут на больших экранах

Фото: vk.com/teamuz

15 мая в киноцентре «Октябрь» состоится премьера экранизации легендарного мюзикла «Принцесса цирка». Показ киноверсии постановки станет завершающим в третьем сезоне культурно‑просветительского проекта «Театр в кино».





Киноверсия спектакля создана телеканалом «Россия‑Культура» и Московским театром мюзикла. Показы «Принцессы цирка» стартуют в кинотеатрах по всей стране с 15 мая.



В основе мюзикла — оперетта венгерского композитора Имре Кальмана. В 2026 году ей исполняется 100 лет. В постановке Московского театра мюзикла режиссёр переосмысливает классическое произведение, соединяя элементы оперы, мюзикла, танца и циркового искусства.





«В этой истории, полной любви и надежды, отчаяния и обид, предательства и веры в справедливость судьбы, мы попытались сломать многие театральные стереотипы и наполнить пространство спектакля атмосферой реального цирка. Цирк стал не просто местом действия, а действующим лицом спектакля, его воздухом, его сутью», — отмечает художественный руководитель Московского театра мюзикла Михаил Швыдкой.