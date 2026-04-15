Раймонд Паулс рассказал о самочувствии после операции
Советский и латвийский композитор Раймонд Паулс рассказал, что чувствует себя неважно после перенесенной операции. Об этом пишет ТАСС.
Музыкант сообщил, что визит к врачам был плановым и не связан с экстренной ситуацией. Он отметил, что медицинское обследование требуется после операции на сердце.
Ранее, 15 апреля, появилась информация о госпитализации 90-летнего Раймонда Паулса. Композитор подтвердил наличие проблем со здоровьем, но не раскрыл подробности.
Раймонд Паулс написал множество песен для Аллы Пугачевой, Валерия Леонтьева и других артистов. Среди его популярных произведений — «Миллион алых роз», «Листья желтые», «Старинные часы», «Без меня тебе, любимый мой», «Зеленый свет», «Еще не вечер».
