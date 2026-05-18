Певица Линда впервые вышла на связь после допроса по делу о подделке документов
Певица Линда (настоящее имя — Светлана Гейман) впервые после допроса в полиции обратилась к поклонникам. В личном блоге артистка опубликовала соответствующий ролик.
Гейман поблагодарила подписчиков за поддержку и подчеркнула, что она и её команда делают всё, чтобы её концерты состоялись «несмотря ни на что».
«Мы делаем всё возможное, чтобы каждый из вас смог прийти и получить ту энергию, за которой вы идёте на мои концерты. Музыка — это наша сила, и это особенно важно сейчас», — заявила певица.Напомним, 13 мая полиция задержала Линду по делу о возможной подделке документов. Сотрудники МВД доставили артистку в столичное управление утром, а отпустили только к ночи.
Правоохранительные органы обвиняют Светлану в том, что она вместе с Дарьей Шамовой — директором компании «Профит» — переписала на себя права на песни, которые ранее принадлежали Максиму Фадееву.