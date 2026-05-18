«Вам всем завидно»: Продюсер Вали Карнавал возмутился слухам вокруг неё

Продюсер Вали Карнавал призвал отстать от неё из-за слухов и обвинений

Валентина Карнаухова (Фото: Telegram @karnava1l)

Продюсер Вали Карнавал (настоящее имя — Валентина Карнаухова) Заир Юсупов в личном блоге выразил недовольство из-за постоянных слухов о блогере.





Юсупов призвал оставить певицу в покое. По его мнению, каждый пытается создать себе имя и привлечь внимание к своей персоне за счёт бездоказательных слухов о блогере. Продюсер считает, что никто не понимает: внутри знаменитость остаётся «маленькой хрупкой девочкой».

«Если Валя не выходит в соцсети — «Валя Карнавал пропала», и на этой почве придумывают очередную фигню. Работает, снимает — опять фигню придумываете. Вам что, всем завидно, что девочка держит планку уже шесть лет #1?» — заявил Заир.