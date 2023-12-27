Ушёл из жизни бывший глава МВД и Минфина Германии Шойбле

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Скончался немецкий политик, бывший глава МВД Вольфганг Шойбле, который сыграл важнейшую роль в объединении Германии, скончался в возрасте 81 года. Об этом сообщает газета Bild, ссылаясь на его семью.
Согласно сообщению, Шойбле умер во сне в ночь на среду.
В 2017-2021 годах он был председателем Бундестага. За время своей политической карьеры он сыграл важную роль в объединении Германии.
Накануне сообщалось, что скончался бывший начальник Московского уголовного розыска Василий Купцов. Ему был 71 год. Об этом сообщил председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин. По его словам, Купцов прошел путь от постового милиционера до первого заместителя начальника столичного ГУВД. За время своей работы он раскрыл много тяжких преступлений и задержал большое число опасных преступников.
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В 2017-2021 годах он был председателем Бундестага. За время своей политической карьеры он сыграл важную роль в объединении Германии.
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Элина Позднякова