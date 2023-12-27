Радио1
Главная / Новости / Общество/ Умер сооснователь рок-группы «Смысловые галлюцинации» Колбасов

Умер сооснователь рок-группы «Смысловые галлюцинации» Колбасов

27 декабря 2023, 16:46
Фото: iStock/jorgeantonio

Фото: iStock/jorgeantonio

В Екатеринбурге скончался 50-летний гитарист рок-группы «Смысловые галлюцинации» Александр Колбасов.
Об этом сказано на официальной странице музыканта Владимира Бурдина во «ВКонтакте». Музыкант умер вчера, 26 декабря.

«Помним, скорбим. Редакция в трауре, райком закрыт», —написал Владимир Бурдин.

Коллега и друг Колбасова Павел Здравомыслов рассказал, что гитарист тяжело болел.

«Лежал в больнице, недавно выписался. Даже успел сыграть пару небольших концертов, и вот так все случилось…» — рассказал Здравомыслова порталу e1.ru.
Семья гитариста объявила материальные сборы. У Александра Колбасова остались сын-подросток и жена.

Ранее сотрудник Санкт-Петербургского филиала Института истории естествознания и техники им. Вавилова Андрей Ермолаев сообщил, что российский писатель-фантаст, основатель издательства Terra Fantastica Николай Ютанов скончался на 65 году жизни.

«Не сумев победить болезнь сердца, скончался писатель-фантаст, издатель, астроном и футуролог Николай Ютанов. Всего месяц назад ему исполнилось 64 года», — написал друг писателя на своей странице «ВКонтакте».
Читайте также:

Умер писатель-фантаст Николай Ютанов

Скончался экс-прокурор Москвы Юрий Сёмин

Умер композитор Кажлаев
#музыкант
#новости
#общество
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Путин призвал снимать с учителей лишнюю нагрузку
27 декабря 2023, 17:36

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин принимает участие в заседании Госсовета о повышении роли педагога и наставника.
В ходе своего выступления глава государства отметил роль учителей и призвал поднять заработную плату педагогов во всех регионах страны. Кроме того, президент уверен, что с учителей необходимо снимать лишнюю нагрузку и привлекать к работе творческих людей.

Владимир Путин вновь вернулся к уровню оплаты труда преподавателей и заявил, что улучшение условий труда педагогов остается важнейшим вопросом в России.

Прежде российский лидер поговорил по телефону с 11-летним участником «Ёлки желаний» Никитой Мирошниченко.

Владимир Путин вновь принял участие в благотворительной акции для детей, которые оказались в непростой жизненной ситуации, «Ёлка желаний». Президент выбрал три шара, в которых были написаны желания детей и пообещал их выполнить. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Фото и видео с «голой вечеринки» Ивлеевой дошли до Путина

Путин поздравил сотрудников и ветеранов МЧС с профессиональным праздником

Путин заявил о планах по расширению расчётов в нацвалютах между странами СНГ


#владимир путин
#президент
#учителя
#зарплата
#россия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Россияне рассказали о главных новогодних блюдах
Опрос показал, что оливье остается главным блюдом Нового года для россиян
27 декабря 2023, 17:09

Фото: istockphoto/Anna Makarenkova

Оливье остается главным новогодним, на втором месте селедка под шубой.
Такие данные следуют из материалов Россельхозбанка, пишет РИА Новости).

Банк провёл опрос среди тысячи россиян во всех регионах РФ в возрасте от 21 года. Выяснилось, что 39% респондентов считают оливье главой праздничного стола. 33% голосов было отдано за селедку под шубой.

14% респондентов предпочитают считать самым главным блюдом запечённое мясо или птицу. Бутербродов с рыбой или икрой выбирают 11% респондентов, остальные 3% затрудняются ответить.

Аналитики из «Контур.Маркет» в середине декабря выяснили, что для приготовления оливье нужно потратить 545,6 рубля, а покупка продуктов для селедки под шубой обойдется почти в 328 рублей.

Читайте также:

Новый год Дракона 2024: оригинальные поздравления для коллег, друзей, родителей

Астролог Петрова рекомендовала дарить на Новый год фигурки петуха

В АТОР отметили максимальную загруженность отелей на новогодние праздники в Подмосковье
#новый год
#праздник
#новости
#продукты
#общество
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Подмосковное Минэкологии в уходящем году реконструировало шесть плотин
27 декабря 2023, 17:09

Фото: пресс-служба Минэкологии МО

В 2023 году подмосковное Минэкологии провело капитальный ремонт шести плотин. Ведомство также проверило техническое состояние 225 гидротехнических сооружений, сообщили в пресс-службе министерства.
Капремонт прошёл на плотинах на ручье Сухая Любинка в Кашире; на реке Любосеевка в городском округе Щёлково; на реке Осётр в городском округе Зарайск; на реке Уча в городском округе Пушкино; на реке Нара в городском округе Серпухов, а также на плотине в деревне Масново-Жуков городского округа Чехов.
«Работа по реконструкции плотин очень важна, ведь от неё зависят не только благополучие и сохранение экосистем, но и жизни наших граждан. Подтопления в связи с нештатными ситуациями и поломками на таких сооружениях, особенно в паводковый период, представляют реальную опасность», – пояснил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.
По подсчётам министерства, размер предотвращённого ущерба в результате проведённого ремонта превысил 385 млн рублей.

Читайте также:

В Мытищах устанавливают причины массового мора рыбы в реке Уче

В Московской области стартовала ежегодная региональная акция «Покорми птиц»

Подмосковные дети стали победителями и призёрами конкурса «Заповедная сказка»
#тихон фирсов
#минэкологии мо
#капремонт
#плотина
#реки
#водоёмы
#подмосковье
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Землю в Подмосковье в 2023 году получили более 2,3 тыс многодетных семей
27 декабря 2023, 16:48

Фото: пресс-служба Минимущества МО

Более 2,3 тыс многодетных семьей Подмосковья в 2023 году получили земельные участки. Об этом сообщила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.
«Обеспечение многодетных семей земельными наделами – один из приоритетов нашего ведомства. В каждом муниципалитете также ведётся активная работа по формированию земельных участков. Лидеры по количеству выданных многодетным семьям участков в этом году – городские округа Электросталь, Протвино, Орехово-Зуевский, Пушкинский, Коломна, Люберцы, Богородский, Ступино, Рузский и Воскресенск. Землю там получили 1,2 тыс семей с тремя и более детьми», – рассказала министр.
Члены семьи Моториных получили участок на территории Богородского городского округа одними из первых в 2012 году. У Олега и Светланы – четверо детей.
«На участке построили дом с баней, активно занимаемся садоводством, выращиваем плодовые деревья и кусты. Очень любим создавать затейливые клумбы. Ещё любим зимние забавы, а во дворе своего дома можно придумать массу развлечений. Иметь свой дом – счастье», – поделилась Светлана Моторина.
Семья Аксёновых получила участок в 2014 году в городском округе Щёлково. Юрий и Светлана воспитывают шестерых детей.
«Дом построили, но пока небольшой, мечтаем его расширить, чтобы у всех детей было по комнате. В Новый год обязательно загадаем такое желание», – сказал Юрий Аксёнов.
Всего с 2011 года землю получили более 35,6 тыс семей из Московской области.

Читайте также:

Фермерам в 2023 году передали более 20 участков по программе «Подмосковные 10 гектаров»

Свыше 8 тысяч объектов областной недвижимости проверили в рамках мониторинга

Подмосковным муниципалитетам передали 150 га земли для многодетных семей
#московская область
#подмосковье
#земля
#многодетная семья
#семьи с детьми
#дети
#наталья адигамова
#минимущества
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Я там был»: глава Татарстана рассказал, смотрел ли он «Слово пацана»
Минниханов заявил, что вырос в условиях, описанных в сериале «Слово пацана»
27 декабря 2023, 16:33

Фото: сайт Кремля

Глава Татарстана Рустам Минниханов заявил, что не смотрел и не собирается смотреть «Слово пацана», так как сам вырос и работал в условиях, описанных в сериале.
«Нет, я не смотрел. Вообще не смотрел. Я там был. Зачем мне смотреть? Я там вырос, я там был, я там работал», - цитирует РИА Новости Минниханова.

Он также отметил, что просмотр данного сериала не входит в его планы.

Ранее сценарист «Слово пацана. Кровь на асфальте» Андрей Золотарев объяснил суть сериала. По его словам, авторы сериала рассказали историю о том, что зло непременно вернется злом. Он подчеркнул, что мотивации научить зрителя чему-либо с помощью сериала не было. Кинодеятель отметил, что создатели с помощью «Слова пацана» передали посыл о том, что у них «болит». Именно по этой причине история получилась насыщенной, интересной и обсуждаемой.


Читайте также:

Татарский трек «Пыяла» из «Слова пацана» две недели лидирует в мировом чарте

Актёр Зулькарнаев раскрыл, зачем переснимали последнюю серию «Слова пацана»

Режиссёр Крыжовников рассказал, как выбирал актёров в сериал «Слово пацана»
#история
#кровь
#сериал
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Тюменской области уклонистов находят через родственников и мессенджеры
27 декабря 2023, 16:30

Фото: istockphoto/vasile voicu

В Тюменской области тех, кто уклоняется от военной службы, разыскивают через мессенджеры, родителей и прошлые места работы.
Об этих способах рассказал тюменский военный комиссар Сергей Чирков. Его слова передаёт портал URA.RU.

«Уклонистов мы вычисляем через мессенджеры, родителей, организации, где граждане раньше учились или работали», — говорит Сергей Чирков.
Уклонистов ищут через налоговую и Министерство внутренних дел.

«Тюменцы становятся уклонистами не из-за того, что не хотят служить, а потому что не знают, что нужно прийти в военкомат», —отметил Сергей Чирков.
Ранее газета «Ведомости», ссылаясь на собственные источники, сообщила, что правительство Российской Федерации решило не поддерживать проект о лишении приобретенного гражданства РФ за уклонение от армейской службы.

Читайте также:

«Жертвуй деньги армии»: В зоне СВО отказались простить Киркорова

Большинство российских мобилизованных имеют жену и детей

Итог СВО, место России в мире и дробление территорий: главные предсказания на 2024 год
#призыв
#армия
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Эколог Есина раскрыла саму вредную человеческую привычку
Эколог Есина: Самая вредная привычка – использование пластика
27 декабря 2023, 16:28

Фото: istockphoto.com/sandipruel

Эколог Елена Есина заявила, что самой вредно для природы человеческой привычкой является использование пластиковых изделий.
«Возможные последствия использования такого материала включают в себя разрушение экосистем, ущерб для животных, рыб и птиц, а также увеличение выбросов парниковых газов при производстве пластика и его сжигании», — пояснила в беседе с RuNews24.ru Есина.

Кроме этого, в канун новогодних праздников специалист также порекомендовала отказаться от использования пластиковых обёрток и упаковок для подарков ради своего вклада в сохранение природы.

Ранее сообщалось, что Московская область вошла в число лидеров по доле повторного использования мусора.

Читайте также:

Подмосковье вошло в топ-3 регионов по доле повторного использования мусора

В Мытищах устанавливают причины массового мора рыбы в реке Уче

Для акции «Подари вторую жизнь своей ёлке!» в Подмосковье обустроят 300 площадок
#ущерб
#экология
#пластик
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Подмосковье к Новому году Минтранс украсил общественный транспорт
27 декабря 2023, 16:15

Фото: пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

Общественный транспорт Подмосковья украсили к Новому году. Об этом сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
перевозчики общественного транспорта начали украшать свои транспортные средства, автовокзалы и автостанции перед празднованием Нового года. Праздничные автобусы уже ​можно заметить на маршрутах в Балашихе, Волоколамске, Дмитрове, Воскресенске и Химках.

«По традиции региональные перевозчики уже начали создавать новогоднюю атмосферу для наших пассажиров. На маршрутах появились украшенные новогодние автобусы, в салонах Мострансавто скоро запустят аудиопоздравления. Кроме того, на автовокзалах и автостанциях компании установили ели и украсили зоны ожидания», — отметил министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик.

Помимо этого, для создания новогодней атмосферы в автобусах будут звучать поздравления с Новым годом и Рождеством от жителей Подмосковья и Деда Мороза из Великого Устюга.

Читайте также:

В новогодние праздники изменится расписание движения общественного транспорта

Жителям Подмосковья назвали места, где будут происходить предновогодние пробки

Зампред подмосковного правительства Гержик принял участие в акции «Ёлка желаний»
#подмосковье
#минтранс мо
#мострансавто
#автобусы
#ели
#алексей гержик
#праздники
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Фото и видео с «голой вечеринки» Ивлеевой дошли до Путина
27 декабря 2023, 16:08

Фото: сайт Кремля

Проблемы у артистов российской эстрады начались с «голой» вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой после того, как мероприятием возмутились российские военные, а после скандальные фото и видео дошли до президента России Владимира Путина. Об этом пишет Shot со ссылкой на источники.
В материале уточняется, что «голая» вечеринка произошло через сутки после того, как Путин наградил военнослужащих СВО медалями «Золотая Звезда» Героя России. Тогда некоторые военные возмутились происходящим, а фото и видео дошли до самого президента, которому это не понравилось.

После этого началась волна извинений от российских звезд. Публично извинились за участие в скандальной вечеринке Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Ксения Собчак и сама Ивлеева.

Однако до всех участников мероприятия уже довели, что у них будут большие проблемы. При этом Киркоров попытался оправдаться. В сети появилось видео его разговора с пресс-секретарем президента Дмитрием Пескова, где Песков поинтересовался у Киркорова, что они там устроили. На это король эстрады ответил, что не ожидал такого и почти сразу ушел, как это все увидел.

Читайте также:

«Жертвуй деньги армии»: В зоне СВО отказались простить Киркорова

Анна Асти поплатилась за «голую» вечеринку Ивлеевой миллионами рублей

«Не простили»: Киркорова и Лолиту вырежут из новогодних эфиров
#деньги
#военные
#видео
#фото
#ксения собчак
#сво
#путин
#песков
#киркоров
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф