Умер сооснователь рок-группы «Смысловые галлюцинации» Колбасов

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В Екатеринбурге скончался 50-летний гитарист рок-группы «Смысловые галлюцинации» Александр Колбасов.
Об этом сказано на официальной странице музыканта Владимира Бурдина во «ВКонтакте». Музыкант умер вчера, 26 декабря.
Коллега и друг Колбасова Павел Здравомыслов рассказал, что гитарист тяжело болел.
Ранее сотрудник Санкт-Петербургского филиала Института истории естествознания и техники им. Вавилова Андрей Ермолаев сообщил, что российский писатель-фантаст, основатель издательства Terra Fantastica Николай Ютанов скончался на 65 году жизни.
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«Помним, скорбим. Редакция в трауре, райком закрыт», —написал Владимир Бурдин.
«Лежал в больнице, недавно выписался. Даже успел сыграть пару небольших концертов, и вот так все случилось…» — рассказал Здравомыслова порталу e1.ru.Семья гитариста объявила материальные сборы. У Александра Колбасова остались сын-подросток и жена.
Ранее сотрудник Санкт-Петербургского филиала Института истории естествознания и техники им. Вавилова Андрей Ермолаев сообщил, что российский писатель-фантаст, основатель издательства Terra Fantastica Николай Ютанов скончался на 65 году жизни.
«Не сумев победить болезнь сердца, скончался писатель-фантаст, издатель, астроном и футуролог Николай Ютанов. Всего месяц назад ему исполнилось 64 года», — написал друг писателя на своей странице «ВКонтакте».Читайте также:
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Мария Фирсова