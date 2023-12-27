Найден мёртвым актёр оскароносного фильма «Паразиты» Ли Сан Юн

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Труп 48-летнего актера обнаружили в автомобили на территории одного из парков Сеула.
Mash сообщает, что, по данным местных СМИ, дома у Ли Сан Юн была предсмертная записка. Её содержание пока не раскрыли.
Ранее полиция начала расследование в отношении Ли Сана. Он подозревался в употреблении наркотиков, поэтому выезд из Южной Кореи для него был закрыт.
Сообщалось, что в Москве скончался бывший прокурор Москвы Юрий Сёмин. Ему было 73 года. Об этом сообщил депутат Государственной Думы Александр Хинштейн
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Ранее полиция начала расследование в отношении Ли Сана. Он подозревался в употреблении наркотиков, поэтому выезд из Южной Кореи для него был закрыт.
«Экс-прокурор Москвы Юрий Семин скончался сегодня на 74-м году жизни в результате обширного инфаркта. Выражаю искренние соболезнования родным и близким покойного», — написал Хинштейн в своем Telegram-канале.Он напомнил, что Сёмин был главой столичной прокуратуры с 2006 по 2011 годы.После он стал начальником антикоррупционного управления Генпрокуратуры.
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Мария Фирсова