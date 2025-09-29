На 79 году жизни скончался советский композитор Юрий Чернавский

29 сентября 2025, 22:24

Советский композитор Юрий Чернавский скончался на 79‑м году жизни — об этом 29 сентября стало известно из его соцсетей.





Музыкант родился в Тамбове в 1947 году. В 1968–1983 годах он активно гастролировал, участвовал в джазовых концертах у Бориса Ренского, Олега Лундстрема и в проектах, связанных с Леонидом Утёсовым. С 1976 года его творчество стало развиваться в направлении джаз‑рока. За карьеру он писал для таких советских исполнителей, как Алла Пугачёва, Валерий Леонтьев, Михаил Боярский, Сергей Минаев и Владимир Пресняков.





«...Ушел из жизни наш дорогой и любимый муж, отец и дедушка Юрий Чернавский — замечательный, талантливый, гениальный композитор, чья музыка до сих пор звучит на российской эстраде», — говорится в сообщении на странице Чернавского в Facebook*.