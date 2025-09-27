Умер актер из сериала «Тайны следствия» Александр Иовлев
В возрасте 79 лет скончался актер Александр Иовлев, снявшийся в сериале «Тайны следствия». Об этом говорится на сайте театрального центра «За Черной речкой».
Александр Иовлев скончался 22 сентября, причины его ухода из жизни не разглашаются.
Театральный центр выразил глубокие соболезнования семье и близким покойного.
Александр Иовлев родился 4 декабря 1945 года. По окончании режиссерского курса Ленинградского института театра, музыки и кинематографии в 1973 году, он встал во главе Самарского ТЮЗа. С 1999 года Иовлев работал в театре «За Черной речкой». Также артист преподавал в СПбГУ и занимал должность заместителя директора театральной программы на факультете филологии и искусств. С начала 2000-х годов актер активно участвовал в съемках телесериалов, среди которых «Тайны следствия», «Омут», «Тамбовская волчица» и другие.
