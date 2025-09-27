Умер актер из сериала «Тайны следствия» Александр Иовлев

27 сентября 2025, 18:44

Актер из сериала «Тайны следствия» Александр Иовлев скончался в возрасте 79 лет

Фото: iStock/Robert Nieznanski

В возрасте 79 лет скончался актер Александр Иовлев, снявшийся в сериале «Тайны следствия». Об этом говорится на сайте театрального центра «За Черной речкой».