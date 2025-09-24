Умер заслуженный артист России Владимир Вальвачев
Заслуженный артист России Владимир Вальвачев скончался в возрасте 74 лет. Об этом сообщила пресс-служба Новосибирского музыкального театра.
Уход Вальвачева из жизни произошел 22 сентября 2025 года. Сегодня, 24 сентября, в Новосибирске прошли похороны артиста.
Театр выразил глубокую скорбь по поводу утраты Вальвачева, который был одним из самых выдающихся и узнаваемых артистов коллектива. За годы своей карьеры он создал множество ярких и запоминающихся образов. Артист исполнил более 70 ведущих ролей и все главные партии классического репертуара.
Владимир Вальвачев родился 31 января 1951 года. По завершении обучения на вокальном отделении Абаканского музыкального училища, он продолжил свое образование в Новосибирской государственной консерватории имени Глинки. С 1982 года его профессиональная деятельность была неразрывно связана с Новосибирским музыкальным театром, где он участвовал в таких известных постановках, как «Сильва», «Веселая вдова», «Мистер Икс», «Цыганский барон» и других.
