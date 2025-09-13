Скончался знаменитый бард Александр Жаров

13 сентября 2025, 21:33

Знаменитый бард Александр Жаров скончался на 69-году жизни в Новокуйбышевске

Фото: istockphoto/Lukasz Kochanek

В Новокуйбышевске на 69‑м году жизни после продолжительной болезни скончался известный советский и российский бард, многолетний руководитель клуба самодеятельной песни Александр Жаров. Об этом сообщили в областном клубе авторской песни имени Валерия Грушина.