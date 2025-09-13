Скончался знаменитый бард Александр Жаров
В Новокуйбышевске на 69‑м году жизни после продолжительной болезни скончался известный советский и российский бард, многолетний руководитель клуба самодеятельной песни Александр Жаров. Об этом сообщили в областном клубе авторской песни имени Валерия Грушина.
Жаров родился 2 августа 1957 года в Новокуйбышевске. Окончил нефтехимический техникум и политехнический институт, получив специальность инженера‑химика‑механика. С 1980 года он активно занимался авторской песней: был участником городского клуба самодеятельной песни, а затем в течение более 40 лет возглавлял это движение.
Долгое время Жаров руководил первой эстрадой и отвечал за техническое обеспечение Грушинского фестиваля. Он также был исполнителем, архивистом, туристом‑байдарочником и организатором городского конкурса «Песня, гитара и я» и слетов клубов авторской песни под Новокуйбышевском. В его репертуаре насчитывалось около 400 песен, а концерты проходили в Сызрани, Самаре, Тольятти, Димитровграде и Ульяновске.
Коллеги и близкие вспоминают Александра Васильевича как талантливого и вдумчивого исполнителя, доброго и отзывчивого человека с большим сердцем. Прощание с Жаровым прошло 10 сентября.
