На 85-м году жизни умер заслуженный артист Сергей Десницкий
Коллектив Московского художественного театра имени А. П. Чехова сообщил в своём Telegram-канале о кончине заслуженного артиста России Сергея Десницкого.
Десницкий внёс значительный вклад в развитие театрального искусства. Артист ушёл из жизни на 85-м году жизни.
«Сегодня ночью не стало заслуженного артиста России Сергея Глебовича Десницкого... Московский художественный театр скорбит и выражает соболезнования семье Сергея Глебовича Десницкого, его друзьям, коллегам, всем, кто его любил», — сказано в обращении.Театр уточнил, что информацию о дате и месте прощания с артистом он опубликует дополнительно.
С 1999 года Десницкий возглавлял Мемориальный Чеховский театр в Мелихове. Помимо актёрской и режиссёрской работы, он занимался литературным творчеством. Среди его произведений — мемуары «Сквозное действие любви» и эпический роман «Братья Пётр и Павел».