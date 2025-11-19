На 85-м году жизни умер заслуженный артист Сергей Десницкий

19 ноября 2025, 20:07

Сергей Десницкий (Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко)

Коллектив Московского художественного театра имени А. П. Чехова сообщил в своём Telegram-канале о кончине заслуженного артиста России Сергея Десницкого.





Десницкий внёс значительный вклад в развитие театрального искусства. Артист ушёл из жизни на 85-м году жизни.

«Сегодня ночью не стало заслуженного артиста России Сергея Глебовича Десницкого... Московский художественный театр скорбит и выражает соболезнования семье Сергея Глебовича Десницкого, его друзьям, коллегам, всем, кто его любил», — сказано в обращении.