«Верю, что от сердца»: Лукашенко обратился к Егору Криду

19 ноября 2025, 16:14

Егор Крид опубликовал благодарственное письмо от Александра Лукашенко

Егор Булаткин (Фото: Telegram @egorkreed)

Певец Егор Крид (настоящее имя — Егор Булаткин) опубликовал в своём Telegram-канале благодарственное письмо от президента Белоруссии Александра Лукашенко.





В письме Лукашенко отметил, что ценит внимание певца к своему «личному празднику», добрые пожелания и тёплые слова. Президент написал, что верит в искренность этих слов и в то, что их подкрепляют дружеские отношения между странами и народами.

Егор Булаткин (Фото: Telegram @egorkreed)

Лукашенко пожелал певцу и его близким счастья, благополучия и мира. Егор, в ответ, поблагодарил белорусского лидера и пообещал организовать в Минске «незабываемый» стадионный концерт.

«Укрепляем международные связи и братство между нашими странами!» — написал артист.

