«Верю, что от сердца»: Лукашенко обратился к Егору Криду
Егор Крид опубликовал благодарственное письмо от Александра Лукашенко
Певец Егор Крид (настоящее имя — Егор Булаткин) опубликовал в своём Telegram-канале благодарственное письмо от президента Белоруссии Александра Лукашенко.
В письме Лукашенко отметил, что ценит внимание певца к своему «личному празднику», добрые пожелания и тёплые слова. Президент написал, что верит в искренность этих слов и в то, что их подкрепляют дружеские отношения между странами и народами.
Лукашенко пожелал певцу и его близким счастья, благополучия и мира. Егор, в ответ, поблагодарил белорусского лидера и пообещал организовать в Минске «незабываемый» стадионный концерт.
«Укрепляем международные связи и братство между нашими странами!» — написал артист.Ранее сообщалось, что концерт Егора Крида в Архангельске отменили за день до начала.