Сбежавшая из России Лия Ахеджакова организовала в Дубае «галлюциногенную белиберду»

19 ноября 2025, 19:45

Лию Ахеджакову раскритиковали за дорогие и слабые спектакли за рубежом

Лия Ахеджакова (Фото: кадр из комедии «Комета Галлея»)

Актриса Лия Ахеджакова, которая покинула Россию, продолжает выступать на сценах зарубежных театров. Однако цены на её спектакли нельзя назвать низкими. Но, как сообщает издание «Страсти», публику смущает не только стоимость.





Многие зрители, которые уже посетили спектакли Ахеджаковой, считают, что постановки не дотягивают до высокого уровня, а игра актрисы не выделяется чем-то особенным.



Пользователи в соцсетях пишут, что им было тяжело высидеть два часа, которые заполнила нудная «галлюциногенная белиберда» и «психоделический нуар».

«Полный шлак. Фундаментальное разочарование и пьесой, и постановкой», «Идти стоит, лишь если вы прям мегафанаты Ахеджаковой, и то — вначале прочтите независимые рецензии», «Не совершите нашей ошибки, тем более, что билеты в Дубае в разы дороже», — гласят комментарии.