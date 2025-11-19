«Только вчера себя починила»: Елена Преснякова заявила, что у неё много запчастей

19 ноября 2025, 17:15

Елена Преснякова выступила в Кремле и рассказала о своём секрете хорошей формы

Елена Преснякова (Фото: кадр из телепередачи «Судьба человека»)

79-летняя солистка «Самоцветов» Елена Преснякова вышла на сцену в Кремле в ярко-розовом наряде. За кулисами коллеги осыпали артистку комплиментами. В ответ Елена раскрыла секрет своего хорошего самочувствия. Её слова приводит портал mk.ru.





Преснякова объяснила, что всегда радуется жизни и замечает только позитивные моменты. Она сознательно не реагирует на негатив.

«Я не меняюсь, потому что запчастей у меня много. Я только вчера себе починила, слава Богу», — ответила певица на комплименты о внешности.