Число пострадавших в ДТП с пассажирским автобусом и фурой в Ленобласти значительно возросло

Число пострадавших в ДТП с автобусом и фурой в Ленобласти достигло 19 человек
Фото: канал в MAX «МЧС Ленинградской области»/@id7839306722_gos

Число пострадавших в ДТП с пассажирским автобусом и фурой в Ленинградской области выросло до 19 человек. Об этом сообщили в Telegram-канале 78.ru.



Согласно материалу, в Гатчинскую больницу доставили 14 пострадавших, среди них есть двое детей: четырехлетняя девочка и 12-летний мальчик. Их состояние стабильное. При этом еще трое пациентов находятся в шоковой реанимации, состояние остальных госпитализированных оценивается как тяжелое и средней тяжести.

Медики назвали трагедию «беспрецедентным» случаем: всю экстренную бригаду вызвали с дач, из машин и квартир, чтобы помочь пострадавшим. Врачи уже проводят операции. Отмечается, что ещё нескольких раненых направили в Волосово и Ломоносов.

Напомним, что ДТП произошло на перекрёстке в Сяськелевском сельском поселении Гатчинского района. Поступала информация об одном погибшем и множестве пострадавших. Следственный отдел по городу Гатчина сообщил о возбуждении уголовного дела по пункту «в» части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкшее по неосторожности смерть человека).
Мария Моисеева

