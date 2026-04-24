Число пострадавших в ДТП с пассажирским автобусом и фурой в Ленобласти значительно возросло
Число пострадавших в ДТП с пассажирским автобусом и фурой в Ленинградской области выросло до 19 человек. Об этом сообщили в Telegram-канале 78.ru.
Согласно материалу, в Гатчинскую больницу доставили 14 пострадавших, среди них есть двое детей: четырехлетняя девочка и 12-летний мальчик. Их состояние стабильное. При этом еще трое пациентов находятся в шоковой реанимации, состояние остальных госпитализированных оценивается как тяжелое и средней тяжести.
Медики назвали трагедию «беспрецедентным» случаем: всю экстренную бригаду вызвали с дач, из машин и квартир, чтобы помочь пострадавшим. Врачи уже проводят операции. Отмечается, что ещё нескольких раненых направили в Волосово и Ломоносов.
Напомним, что ДТП произошло на перекрёстке в Сяськелевском сельском поселении Гатчинского района. Поступала информация об одном погибшем и множестве пострадавших. Следственный отдел по городу Гатчина сообщил о возбуждении уголовного дела по пункту «в» части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкшее по неосторожности смерть человека).
