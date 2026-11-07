На 89-м году жизни умерла народная артистка Лидия Федосеева-Шукшина

07 ноября 2026, 12:06

Лидия Федосеева-Шукшина (Фото: кадр из шоу «Судьба человека»)

В возрасте 88 лет ушла из жизни народная артистка Лидия Федосеева-Шукшина. Об этом сообщила её дочь Ольга.





В беседе с изданием «Абзац» родственница артистки подтвердила смерть матери, но воздержалась от дополнительных комментариев.

«Ничего не буду комментировать хотя бы 40 дней», — подчеркнула Ольга.