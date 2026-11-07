На 89-м году жизни умерла народная артистка Лидия Федосеева-Шукшина
В возрасте 88 лет ушла из жизни народная артистка Лидия Федосеева-Шукшина. Об этом сообщила её дочь Ольга.
В беседе с изданием «Абзац» родственница артистки подтвердила смерть матери, но воздержалась от дополнительных комментариев.
«Ничего не буду комментировать хотя бы 40 дней», — подчеркнула Ольга.11 октября актриса попала в реанимацию с сердечной недостаточностью. Перед госпитализацией у неё неделю нарастали одышка и отёки, но к медикам она не обращалась. Скорую вызвали, когда Лидия Николаевна начала задыхаться и перестала самостоятельно ходить.
Через 10 дней Шукшину подключили к ИВЛ и ввели в медикаментозную кому. К проблемам с сердцем присоединилась тяжёлая пневмония, и начали отказывать почки. В конце октября артистке присвоили паллиативный статус: заболевание признали неизлечимым, терапию направили на облегчение состояния при жизни. Организм не справился с осложнениями.