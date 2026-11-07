Дана Борисова решилась на абдоминопластику после просмотра «Выживалити»

07 ноября 2026, 09:42

Дана Борисова (Фото: Instagram* @danaborisova_official)

Телеведущая Дана Борисова сообщила, что снова решилась на пластическую операцию. Поводом стал просмотр эфира нового сезона реалити-шоу «Выживалити». Об этом пишет «СтарХит».





Дана заявила, что кадры, где она выходит из моря в купальнике, стали для неё шоком.

«Не представляла, что со стороны я выгляжу настолько полной. Конечно, правило, что телевизор прибавляет семь килограммов, верно. Но то, что я увидела, было далеко не семь килограммов!» — сказала она.