Дана Борисова решилась на абдоминопластику после просмотра «Выживалити»
Телеведущая Дана Борисова сообщила, что снова решилась на пластическую операцию. Поводом стал просмотр эфира нового сезона реалити-шоу «Выживалити». Об этом пишет «СтарХит».
Дана заявила, что кадры, где она выходит из моря в купальнике, стали для неё шоком.
«Не представляла, что со стороны я выгляжу настолько полной. Конечно, правило, что телевизор прибавляет семь килограммов, верно. Но то, что я увидела, было далеко не семь килограммов!» — сказала она.Телеведущая сообщила о диастазе, который остался после беременности, и подчеркнула: спорт для неё — слишком простое решение. Борисовой сделают абдоминопластику 16 января в Санкт-Петербурге. Врач удалит излишки обвисшей кожи и сошьёт разошедшиеся мышцы пресса.
Актриса не скрывает, что операция сложная: она может длиться более четырёх часов, а после останется горизонтальный шов внизу живота. При этом Дана полностью доверяет хирургу, который уже проводил ей операцию.