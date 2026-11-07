«Позовут Кологривова»: Александр Яцко раскрыл, какую роль он хотел бы сыграть

07 ноября 2026, 08:59

Актёр Александр Яцко рассказал, какого исторического персонажа он хочет сыграть

Александр Яцко (Фото: кадр из сериала «Чикатило»)

Актёр Александр Яцко рассказал, кого из исторических персонажей он хочет сыграть. 68-летний артист признался, что таких героев очень много.





В беседе с «Леди Mail» Александр Владимирович объяснил, что очень любит истории из прошлого, и отметил, что увлекается классической литературой и драматургией.

«С удовольствием сыграл бы подходящего мне по возрасту исторического персонажа. Например, Сергея Васильевича Рахманинова. Но, боюсь, не удастся: о Рахманинове сейчас вряд ли станут снимать кино. А если и будут, то на его роль позовут Никиту Кологривова. Но я это говорю без всякой иронии», — подчеркнул он.