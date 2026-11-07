«Позовут Кологривова»: Александр Яцко раскрыл, какую роль он хотел бы сыграть
Актёр Александр Яцко рассказал, какого исторического персонажа он хочет сыграть
Актёр Александр Яцко рассказал, кого из исторических персонажей он хочет сыграть. 68-летний артист признался, что таких героев очень много.
В беседе с «Леди Mail» Александр Владимирович объяснил, что очень любит истории из прошлого, и отметил, что увлекается классической литературой и драматургией.
«С удовольствием сыграл бы подходящего мне по возрасту исторического персонажа. Например, Сергея Васильевича Рахманинова. Но, боюсь, не удастся: о Рахманинове сейчас вряд ли станут снимать кино. А если и будут, то на его роль позовут Никиту Кологривова. Но я это говорю без всякой иронии», — подчеркнул он.Яцко назвал Кологривова талантливым парнем и сказал, что тот ему симпатичен. Помимо этого, актёр пожелал коллеге удачи и попутного ветра.