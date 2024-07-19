На берегу Оки пройдёт праздник под открытым небом «Царская уха»

Литературная резиденция Ассоциации союзов писателей и издателей России открыла приём заявок для прозаиков на заезд проекта, который пройдёт с 3 по 23 сентября в гостиничном комплексе «Рица» в Находке. Об этом сообщили в пресс-службе организаторов проекта.