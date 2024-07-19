На берегу Оки пройдёт праздник под открытым небом «Царская уха»

Фото: iStock / Ann_Zhuravleva
В Луховицах 20 июля в 11-й раз состоится Межрегиональный фестиваль «Царская уха». Гастрономический праздник под открытым небом стал настоящей традицией для городского округа, сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода Подмосковья.
«На фестивале гостей ждёт праздник вкусов и креатива. Там можно будет насладиться дегустацией великолепной ухи, приготовленной по старинному рецепту, и окунуться в атмосферу разнообразных мероприятий. Это концерты, мастер-классы, выставки и театрализованные представления», – говорится в сообщении.Фестиваль будет проходить в посёлке Белоомут на левом берегу реки Оки. Он начнётся в 10 утра.
Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО
Читайте также:
В Орехово-Зуеве 21 июля проведут фестиваль йоги
В Дмитровском кремле проведут гастрономический фестиваль чайных традиций
В усадьбе «Мураново» впервые пройдёт масштабный фестиваль «Поле Фолка»
Лора Луганская