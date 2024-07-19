В Дмитровском кремле проведут гастрономический фестиваль чайных традиций

Фото: iStock / Filosoff
В музее-заповеднике «Дмитровский кремль» 21 июля проведут гастрономический фестиваль «Чайные традиции». Об этом рассказали в Министерстве культуры и туризма Московской области.
«Для гостей подготовили выставку-ярмарку товаров ручной работы. Талантливые дмитровские мастерицы представят свои уникальные изделия. Участников ждёт дегустация авторского чая, варенья и мёда. На фестивале будут организованы детские мастер-классы, розыгрыш призов и лекция-практикум о русском, китайском и английском чае», – отметили в пресс-службе.Программа начнётся в 11 часов, вход будет свободным.
В министерстве напомнили, что на территории работает музей-заповедник «Дмитровский кремль» с богатейшей коллекцией предметов, которая складывалась на протяжении более 100 лет.
Мероприятие пройдёт при информационной поддержке Минкультуры Подмосковья. Оно организовано совместно с Центром развития творчества и ремесленничества «Руками и сердцем».
Читайте также:
«Природное мерцание света»: Пастельную выставку в Коломне продлили до 4 августа
Выставку «Подмосковная сторона» в Химках посетили более 3 тысяч человек
В Коломне проведут выставку живых цветов
Лора Луганская