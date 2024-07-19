В Орехово-Зуеве 21 июля проведут фестиваль йоги

Фото: пресс-служба Минкульттуризма МО
Фестиваль йоги проведут в воскресенье, 21 июля, в парке 30-летия Победы в Орехово-Зуеве, сообщает пресс-служба Минкульттуризма Московской области.
«Гостей фестиваля ждут занятия с опытными инструкторами по разным видам йоги, сеансы массажа и стояния на гвоздях, вокальные и телесные практики, а также творческие мастер-классы и танцевальные выступления», — говорится в сообщении.Отдельная программа подготовлена для детей, в неё входят различные спортивные игры и шоу мыльных пузырей.
Во время фестиваля в парке будет работать магазин с товарами ручной работы, кроме того, будет проводиться розыгрыш призов от спонсоров.
Фестивальная программа начнётся в три часа дня. Вход свободный. Возрастных ограничений нет.
Подробная информация о мероприятии размещена на главном туристическом портале Московской области.
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