В усадьбе «Мураново» впервые пройдёт масштабный фестиваль «Поле Фолка»

Аниматронный медведь исчезнет из Диснейленда, потому что его внешность «может задеть чувства алкоголиков». Об этом сообщает издание New York Post. Уточняется, что герой развлекал гостей, приблизительно, полвека, однако сейчас в компании его посчитали «устаревшим и оскорбительным».