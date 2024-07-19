В усадьбе «Мураново» впервые пройдёт масштабный фестиваль «Поле Фолка»

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
В усадебном парке музея-заповедника «Усадьба «Мураново» 27 и 28 июля пройдёт фестиваль «Поле Фолка». Об этом рассказали в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
Это новый масштабный проект, нацеленный на расширение географии современных музыкальных фестивалей этно-фолк-рок тематики. По задумке организаторов, он должен популяризировать музыку, хранящую культурное наследие страны, узнать истоки народной культуры.
По его словам, фестиваль проводится в Муранове впервые, но уже сейчас виден интерес к мероприятию. В этом помогают популярные музыкальные коллективы.
27 июля гостей ждут выступления группы «Отава Ё», этнопроекта «Коленкоръ», группы «Якруна» и ансамбля «Ихтис». А медиаблогер, эксперт по семейным ценностям и меценат Екатерина Величкина проведёт беседу «Ценности и традиции семьи: как сохранить наследие предков в современном мире через музыку для семейного очага».
28 июля своё творчество представят Zventa Sventana, проект «Этносфера», Даня Воронков с кавер-программой «Балалаунж» и трио KLE2GO. Для посетителей будут организованы тематическая литературная программа, путешествие в гастрономию XIX века, музейные выставки и экскурсии; квест по усадебному парку, мастер-классы и многое другое.
Билеты можно приобрести на сайте музея-заповедника «Усадьба «Мураново», а дополнительную информацию узнать по телефону +7 (985) 317-38-98.
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«Русская усадьба – кладовая культуры. Здесь бережно хранятся традиции и рождаются новые направления в литературе, искусстве, музыке. Музыка всегда занимала особое место как в дворянской, так и в крестьянской среде. Поэтому важно, что в музее проводятся такие яркие мероприятия, как музыкальный этно-фолк фестиваль «Поле Фолка». В интересной и близкой нашим гостям форме мы можем популяризировать культурное наследие», – рассказал директор музея-заповедника Александр Богатырёв.
По его словам, фестиваль проводится в Муранове впервые, но уже сейчас виден интерес к мероприятию. В этом помогают популярные музыкальные коллективы.
27 июля гостей ждут выступления группы «Отава Ё», этнопроекта «Коленкоръ», группы «Якруна» и ансамбля «Ихтис». А медиаблогер, эксперт по семейным ценностям и меценат Екатерина Величкина проведёт беседу «Ценности и традиции семьи: как сохранить наследие предков в современном мире через музыку для семейного очага».
28 июля своё творчество представят Zventa Sventana, проект «Этносфера», Даня Воронков с кавер-программой «Балалаунж» и трио KLE2GO. Для посетителей будут организованы тематическая литературная программа, путешествие в гастрономию XIX века, музейные выставки и экскурсии; квест по усадебному парку, мастер-классы и многое другое.
Билеты можно приобрести на сайте музея-заповедника «Усадьба «Мураново», а дополнительную информацию узнать по телефону +7 (985) 317-38-98.
Читайте также:
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Лора Луганская