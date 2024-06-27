В Минкульте рассказали о хранении «Троицы» в специальной бронекапсуле

В Звенигородском Манеже государственного музея-заповедника продолжается выставка «Звенигород. От земли до неба», которая рассказывает про один из древнейших городов Подмосковья, чудом сохранивший неповторимые памятники раннемосковского зодчества, городские, монастырские и усадебные ансамбли, заповедные природные территории и исторические ландшафты.