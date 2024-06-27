В Минкульте рассказали о хранении «Троицы» в специальной бронекапсуле

Фото: РИА Новости / Кристина Кормилицына
Сейчас икона «Троица» Андрея Рублева находится в специальной бронированной капсуле, обеспечивающая безопасность. Об этом сообщила глава Минкульта РФ Ольга Любимова в беседе с РИА Новости.
«В данный момент икона находится в условиях, необходимых для ее сохранности. Специальная бронированная капсула обеспечивает безопасность, а также поддержание требуемого климата для хранения национальной святыни», – заявила министр.Она добавила, что ведомство регулярно контактирует со специалистами, которые могут оценить состояние иконы.
«Троицу» написал Андрей Рублёв в первой половине XV века. В 1904–1905 годах реставратор Василий Гурьянов частично расчистил икону от верхних наслоений. Спустя год после Великой Октябрьской социалистической революции с ноября 1918 года по январе 1919 года в отделении Центральных государственных реставрационных мастерских при Сергиевском историко-художественном музее реставраторы финальной очистили икону от верхних наслоений и оставили в Троицком соборе.
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