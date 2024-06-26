В Истринском лесопарке «Шишкин лес» пройдет День молодёжи

Фото: пресс-служба городского округа Истра
День молодёжи в Истре проведут в городском лесопарке «Шишкин лес». Об этом сообщила пресс-служба городского округа Истра.
29 июня в лесопарке «Шишкин лес» городского округа Истра состоится грандиозный музыкальный концерт, который станет уникальным событием для всех любителей музыки и активного отдыха на свежем воздухе
Для удобства посетителей будет организована большая открытая парковка для автотранспорта. Начало концерта в 16:00. Вход бесплатный.
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«На сцене выступят популярные российские исполнители: MONA, PORTO MORIS и KOLUNOV. Хедлайнером концерта будет Ирина Дубцова — талантливая певица, композитор и поэтесса. Ведущим мероприятия станет известный блогер и боец ММА Саша Стоун. Погода обещает быть тёплой и солнечной, а наш уникальный лесопарк предоставит отличные условия для семейного отдыха на природе» - поделилась глава округа Татьяна Витушева.
Для удобства посетителей будет организована большая открытая парковка для автотранспорта. Начало концерта в 16:00. Вход бесплатный.
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Мира Полтева