На фестивале «Достоевский: путешествие в Зарайск» оживут герои «Лукоморья»

Фото: пресс-служба администрации г. о. Зарайск
Фестиваль «Достоевский: путешествие в Зарайск» станет уникальным событием, где благодаря мастерству современных артистов и технологиям оживут классические сказки. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«На улицах Зарайска посетители встретят Кощея Бессмертного, который поведает древние тайны. Избушка Бабы-Яги будет медленно вращаться, создавая ощущение магии. Волк и Царевна предстанут перед гостями фестиваля в виде живых картин. Таинственные русалки, сотканные из света и звука, проплывут мимо зрителей, оставляя волшебные отблески и загадочные мелодии. Хозяин лесного царства Леший пригласит всех на прогулку по заколдованному лесу», – говорится в сообщении.Фестиваль «Достоевский: путешествие в Зарайск» будет проходить 20 и 21 июля. Мероприятие проводится в рамках программы «Лето в Подмосковье». Об этом и других событиях программы можно узнать на туристическом портале Московской области.
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Лора Луганская